Szczepionki, klimat, żądania wobec Rosji i Chin, igrzyska w Tokio. Główne ustalenia szczytu G7

Państwa G7 zobowiązały się do dostarczenia miliarda szczepionek przeciwko COVID-19 biedniejszym krajom, aby wspomóc je w walce z pandemią. To jedno z ustaleń ze spotkania przywódców największych potęg gospodarczych świata, jakie przekazał w niedzielę premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, gospodarz rozmów. Inne postanowienia znalazły się w opublikowanym komunikacie.

Po trwającym od piątku szczycie G7 przywódcy Stanów Zjednoczonych, Francji, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Kanady wydali wspólne oświadczenie. W dokumencie wymieniono sześć głównych obszarów działań. Przywódcy zobowiązali się do wzmocnienia wysiłków na rzecz zakończenia obecnej pandemii i zapobiegania przyszłym, do kontynuowania wspierania gospodarek w wychodzeniu z kryzysu, do wspierania bardziej wolnego i sprawiedliwego handlu ze sprawiedliwszym systemem podatkowym, do zapobiegania zmianom klimatycznym, w tym do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., do pomocy w inwestycjach infrastrukturalnych w krajach rozwijających się oraz do wspierania na świecie wspólnych wartości, takich jak demokracja, równość czy prawa człowieka.

Główne postanowienia szczytu G7: - zobowiązanie do dostarczenia miliarda szczepionek przeciwko COVID-19 biedniejszym krajom; - kontynuowanie programów wsparcia gospodarczego "tak długo, jak będzie to konieczne"; - zobowiązanie do przeznaczania 100 miliardów dolarów rocznie na pomoc biedniejszym krajom w redukcji emisji dwutlenku węgla i radzeniu sobie z globalnym ociepleniem; - poparcie dla przeprowadzenia Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio w 2021 roku; - żądanie, by Rosja podjęła działania przeciwko osobom przeprowadzającym cyberataki; - wezwanie Rosji do "zaprzestania destabilizujących zachowań i złośliwych działań", a także do przeprowadzenia śledztwa w sprawie użycia broni chemicznej na rosyjskiej ziemi; - żądanie od Chin pełnego i dokładnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa, który z tego kraju rozprzestrzenił się na cały świat; - wezwanie Chin do zachowania wysokiego stopnia autonomii Hongkongu oraz zwrócenie uwagi na łamanie praw człowieka w Sinciangu; - wezwanie do natychmiastowego zakończenia działań wojennych w etiopskim regionie Tigraj.

Johnson o szczepionkach dla biednych krajów. "Jestem bardzo zadowolony, że mogę to ogłosić"

- Tydzień temu poprosiłem moich kolegów przywódców o pomoc w przygotowaniu i dostarczeniu dawek, których potrzebujemy, aby zaszczepić cały świat do końca 2022 roku - powiedział Boris Johnson dziennikarzom podczas konferencji kończącej odbywający się w jego kraju szczyt G7. - Jestem bardzo zadowolony, że mogę ogłosić, że w ten weekend przywódcy zobowiązali się do przekazania ponad miliarda dawek bezpośrednio lub poprzez program COVAX - dodał.

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu G7 Stany Zjednoczone zapowiedziały kupienie 500 milionów dawek szczepionki firmy Pfizer i przekazanie ich uboższym krajom, a Wielka Brytania - przekazanie ze swoich nadwyżek co najmniej 100 milionów dawek.

Boris Johnson Reuters

Wsparcie gospodarek

W komunikacie po zakończeniu szczytu poinformowano, że przywódcy państw G7 zobowiązali się do kontynuowania swoich programów wsparcia gospodarczego "tak długo, jak będzie to konieczne" i uniknięcia błędów z przeszłości, kiedy to zbyt wcześnie je ograniczano.

Plany te miałyby obejmować tworzenie miejsc pracy, inwestycje w infrastrukturę, wspieranie innowacji i ludzi. "Tak nie było w przypadku poprzednich globalnych kryzysów i jesteśmy zdecydowani, że tym razem będzie inaczej" - napisano w komunikacie.

Walka z globalnym ociepleniem

Przywódcy G7 zgodzili się podnieść swoje wkłady, aby spełnić zaległe zobowiązanie do przeznaczania 100 miliardów dolarów rocznie na pomoc biedniejszym krajom w redukcji emisji dwutlenku węgla i radzeniu sobie z globalnym ociepleniem. "Wzywamy inne kraje rozwinięte do przyłączenia się i zwiększenia ich wkładu w ten wysiłek" - dodano.

Grupa G7 za organizacją igrzysk w Tokio

G7 opowiedziała się także za przeprowadzeniem w tym roku igrzysk olimpijskich w Tokio. "Ponownie wyrażamy nasze poparcie dla przeprowadzenia Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Tokio 2020 w sposób bezpieczny i pewny, jako symbolu globalnej jedności w przezwyciężaniu COVID-19" - napisano w komunikacie.

Igrzyska olimpijskie Igrzyska olimpijskie Tokio 2020 eurosport

Oczekiwania pod adresem Rosji

Od Rosji kraje G7 zażądały podjęcia działań przeciwko osobom przeprowadzającym cyberataki i używającym oprogramowania ransomware z jej granic. W komunikacie wezwano Moskwę również do "zaprzestania destabilizujących zachowań i złośliwych działań" oraz do przeprowadzenia śledztwa w sprawie użycia broni chemicznej na rosyjskiej ziemi.

Zaniepokojenie konfliktem w Tigraju

G7 wezwała do natychmiastowego zakończenia działań wojennych w etiopskim regionie Tigraj.

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni trwającym konfliktem w etiopskim regionie Tigraj i doniesieniami o rozwijającej się wielkiej tragedii humanitarnej" - napisano w komunikacie. "Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, niezakłóconego dostępu organizacji humanitarnych do wszystkich obszarów i natychmiastowego wycofania sił erytrejskich".

W trwających od listopada zeszłego roku walkach pomiędzy rządzącym wcześniej w regionie ugrupowaniem Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia oraz rządem etiopskim zginęły tysiące osób, a setki tysięcy zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów.

Szczyt G7

Głównymi tematami trwających od piątku rozmów podczas szczytu G7 w Kornwalii były odbudowa po pandemii COVID-19, pomoc biedniejszym krajom w szczepieniach przeciw koronawirusowi, poparcie dla wolnego handlu, zapobieganie protekcjonizmowi oraz zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym.

W sobotę w Falmouth w Wielkiej Brytanii, przed centrum medialnym obsługującym szczyt G7 w pobliskim Carbis Bay, tysiące osób apelowało o podjęcie zdecydowanych kroków w sprawie zmian klimatycznych. "G7 to jedna ekościema", "toniemy w obietnicach" - skandowano.

