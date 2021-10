"Znaczące i skuteczne" działania na rzecz klimatu. Postanowienia szczytu G20

Liderzy państw grupy G20 zobowiązali się w czasie szczytu w Rzymie do "znaczących i skutecznych" działań na rzecz walki z kryzysem klimatycznym - podały w niedzielę media, przytaczając treść komunikatu końcowego. W projekcie dokumentu zapisano, że uczestnicy obrad wyznaczyli cel maksymalnego globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza.

Według źródeł cytowanych przez media, jest to deklaracja napisana "bardziej stanowczym językiem" niż porozumienie paryskie. Ponadto w projekcie komunikatu końcowego mowa jest o tym, że cel zerowych emisji ma zostać osiągnięty "około połowy wieku", co jest bardziej ogólnikowym określeniem i terminem niż rozważany wcześniej rok 2050, nie do przyjęcia przez niektóre kraje.