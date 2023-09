Wspólna deklaracja przywódców G20 przyjęta na szczycie w Delhi to "kamień milowy" - oświadczył w niedzielę minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. W deklaracji nie potępiono wprost Rosji za inwazję na Ukrainę. - Globalne Południe nie chce już, żeby je pouczać – stwierdził Ławrow.

PAP/EPA/INDIAN MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS / HANDOUT

Siergiej Ławrow i Narendra Modi na szczycie G20 w Delhi PAP/EPA/INDIAN MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS / HANDOUT

Siergiej Ławrow o "kamieniu milowym"

BBC zwraca uwagę, że "niewielu spodziewało się wspólnej deklaracji na tegorocznym szczycie G20 ", podkreślając, że grupa jest głęboko podzielona w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Brytyjski nadawca zauważa, że w Delhi nie pojawił się ani prezydent Rosji Władimir Putin , ani przywódca Chin Xi Jinping , którzy wysłali do Indii delegacje niższego szczebla.

"Dlatego zaskoczeniem było, gdy zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu szczytu premier Indii Narendra Modi ogłosił, że osiągnięto konsensus co do sposobu sformułowania części oświadczenia dotyczącej Ukrainy, co spowodowało złagodzenie zeszłorocznej bezpośredniej krytyki Rosji" - pisze BBC. Podczas zeszłorocznego szczytu G20, który odbywał się na Bali, większość członków potępiła "z całą stanowczością agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".