Zełenski na G20: właśnie teraz trzeba i można zatrzymać niszczycielską wojnę Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył na rozpoczętym we wtorek szczycie G20, że "właśnie teraz trzeba i można zakończyć niszczycielską rosyjską wojnę". Zaznaczył, że Kijów nie zgodzi się na żadne kompromisy. - Jeśli Rosja chce zakończenia wojny, niech udowodni to działaniami - dodał.

Prezydent Ukrainy: nie będzie żadnych umów Mińsk-3

- Nie warto proponować Ukrainie kompromisów dotyczących sumienia, suwerenności, terytorium i niepodległości - oznajmił. Jeśli Rosja chce zakończenia wojny, niech udowodni to działaniami - dodał. Zaznaczył, że jego kraj nie pozwoli na to, by "Rosja przeczekała, wzmocniła siły i później rozpoczęła nową serię terroru i globalnej destabilizacji". Zełenski zapowiedział, że "nie będzie żadnych (umów) Mińsk-3, które Rosja złamie od razu po zawarciu". Odniósł się w ten sposób do wcześniejszych porozumień w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie.