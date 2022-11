Ruszył szczyt G20 na Bali. "Nie możemy pozwolić, by świat stoczył się w kolejną zimną wojnę"

Joko "Jokowi" Widodo w przemówieniu otwierającym spotkanie powiedział, że "nie mamy innej możliwości. Współpraca jest potrzebna, by uratować świat". - G20 musi być katalizatorem inkluzywnego ożywienia gospodarczego. Nie powinniśmy dzielić świata na części. Nie możemy pozwolić, by świat stoczył się w kolejną zimną wojnę – mówił prezydent Indonezji, zanim przywódcy 20 największych gospodarek świata rozpoczęli obrady za zamkniętymi drzwiami.

Część przywódców nie chciała zdjęcia z Ławrowem

Trudności z wypracowaniem wspólnego komunikatu?

"Świat jest teraz na krawędzi katastrofy gospodarczej, militarnej i w kwestii bezpieczeństwa, a trzecia wojna światowa jest u naszego progu" – twierdzi w komentarzu redaktor dziennika "Jakarta Post" Kornelius Purba. Apeluje przy tym do przywódców państw, aby nie przyjeżdżali na indonezyjską wyspę "tylko po to, żeby się kłócić".

Mimo to eksperci oceniają, że na szczycie raczej nie uda się osiągnąć wspólnego stanowiska w sprawie wojny w Ukrainie. - Koalicja państw zachodnich będzie dążyć do potępienia Rosji. To się chyba nie uda ze względu choćby na opór Chin, ale może to być okazja do pokazania rosnącej izolacji Rosji. Nie sądzę jednak, aby G20 miało przełożenie na przebieg samego konfliktu – ocenił w rozmowie z PAP dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).