Szczyt G20 na Bali i przyjęta deklaracja. "Większość członków stanowczo potępiła wojnę w Ukrainie"

Sprzeciw wobec użycia broni jądrowej

Walka ze zmianami klimatu

W kontekście walki ze zmianami klimatu przywódcy G20 postanowili, że będą dążyć do utrzymania globalnego wzrostu temperatury w granicach 1,5 stopnia Celsjusza, choć - jak przyznali - "będzie to wymagało znaczących i skutecznych działań i zobowiązań wszystkich państw". Zapowiedzieli między innymi wysiłki na rzecz szybszego odchodzenia od nieskrępowanego użycia węgla.

Apel o jedność

Według dziennika "Financial Times" przyjęcie deklaracji to z jednej strony sukces mocarstw zachodnich, którym zależało, by w dokumencie znalazło się odniesienie do wojny na Ukrainie i jej skutków gospodarczych, w tym niedoborów żywności i paliw. Z drugiej strony było również zwycięstwem Indonezji i Indii, które ciężko pracowały za kulisami, by wypracować sformułowania możliwe do zaakceptowania dla Rosji i Chin - ocenia "FT".