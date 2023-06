Macron i Scholz za "gwarancjami bezpieczeństwa" dla Ukrainy. Zełenski mówi o "mocnym wsparciu" sojuszników

Deklaracja Macrona i Zełenskiego ws. szkolenia pilotów

"My, prezydenci Ukrainy i Republiki Francuskiej spotkaliśmy się dziś w Kiszyniowie na marginesie drugiego szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej i potwierdziliśmy nasze porozumienie, osiągnięte podczas spotkania bilateralnego w Paryżu 14 maja 2023 roku, że Francja przyczyni się do ochrony ludności ukraińskiej przed rosyjskimi uderzeniami za pomocą sprzętu obrony powietrznej" – napisano w deklaracji.

Premier Sunak: prawowite miejsce Ukrainy jest w NATO

Powiedział, że jest "dumny" z dokonań Wielkiej Brytanii we wspieraniu Ukrainy i dodał: "chcemy upewnić się, że wprowadziliśmy długoterminowe ustalenia dotyczące bezpieczeństwa dla Ukrainy, więc wysyłamy bardzo silny sygnał do Władimira Putina , że nigdzie się nie wybieramy, jesteśmy tutaj na stałe i będziemy nadal wspierać Ukrainę - nie tylko teraz, ale przez lata w przyszłości".

Zełenski: otrzymaliśmy mocne wsparcie ws. samolotów bojowych

Biden: wsparcie Amerykanów dla Ukrainy się nie zachwieje

- Proszę was, byście pomyśleli: co stanie się, jeśli się zachwiejemy i Ukraina upadnie? Co się stanie z Białorusią? Co z resztą Europy Wschodniej? - dodał prezydent. Zaznaczył też, że wbrew nadziejom Putina, NATO jest zjednoczone we wsparciu Ukrainy i obiecał, że do Sojuszu wkrótce dołączy też Szwecja.