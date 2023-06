Szczyt EWP w Mołdawii. Zełenski: kiedy nie ma gwarancji bezpieczeństwa, jest tylko gwarancja wojny

Zełenski: kiedy nie ma gwarancji bezpieczeństwa, jest tylko gwarancja wojny

- Rosja dąży do tego, by zamrozić wojnę na terytorium swoich wrogów. jeśli nie udaje im się połknąć całego kraju. Oto dlaczego mamy cały czas rosyjski kontyngent w Naddniestrzu. Ich obecność ma na celu tylko to, by w którymś momencie zaatakować Mołdawię. Jak długo Europa będzie tolerować ten problem, który trwa już ponad 30 lat? - zastanawia się Zełenski. Podkreślił, że "nie powinno być miejsca dla takich zamrożonych, a także gorących, wojen na naszym kontynencie".