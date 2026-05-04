Świat "Państwa europejskie zrozumiały sygnał". Rusza szczyt w Erywaniu

Tusk: konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy Źródło: TVN24

Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbywa się w poniedziałek w Erywaniu pod hasłem "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie". Zaproszonych zostało 48 szefów państw i rządów, między innymi z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w forum EWP weźmie udział kraj spoza Europy - Kanada.

Tusk o działaniu, "by sytuacja nie wymknęła się spod kontroli"

Jeszcze przed wylotem do Armenii Tusk zapowiedział, że zarówno podczas spotkań bilateralnych, jak i wielostronnych będzie rozmawiał o tym, jak "wspólnie z innymi liderami nadać rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej tak, aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli". - Będziemy rozmawiali o odpowiedzialnej polityce, o bardziej dalekowzrocznej polityce niż ta, którą w tej chwili czasami obserwujemy - zaznaczył.

Przy okazji szczytu Tusk przeprowadzi rozmowy również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Erywaniu Źródło: PAP/Leszek Szymański

"Europejczycy posłuchali"

Liderzy liczą, że podczas szczytu uda się przedyskutować szereg palących kwestii. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wyraziła nadzieję, iż w Erywaniu przywódcy zadeklarują wolę walki z zagrożeniami hybrydowymi i dezinformacją. Europa musi się uniezależnić w trzech obszarach: energii, obronności i bezpieczeństwa oraz handlu - powiedziała z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Pojawił się też temat relacji z USA. Państwa europejskie "zrozumiały sygnał" ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych - oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Rutte przyznał, że po stronie USA pojawiło się rozczarowanie poziomem zaangażowania części sojuszników. - Tak, strona amerykańska wyraziła pewne rozczarowanie, ale Europejczycy posłuchali - powiedział Rutte dziennikarzom.

Czym jest Europejska Wspólnota Polityczna

Europejska Wspólnota Polityczna to forum mające promować dialog i współpracę. Zainicjował je w 2022 roku po rosyjskiej agresji na Ukrainę prezydent Francji Emmanuel Macron. Spotkania organizowane są dwa razy w roku. Poprzednie odbyło się jesienią ubiegłego roku w Danii, następne zaplanowano w październiku w Dublinie.

Szczyt EWP odbywa się na ponad miesiąc przed zaplanowanymi na 7 czerwca wyborami parlamentarnymi w Armenii. Tuż po spotkaniu w Erywaniu odbędzie się pierwszy w historii szczyt UE - Armenia.

