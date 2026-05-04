Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Państwa europejskie zrozumiały sygnał". Rusza szczyt w Erywaniu

|
26504005
Tusk: konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy
Źródło: TVN24
- Strona amerykańska wyraziła pewne rozczarowanie, ale Europejczycy posłuchali - przekazał sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Armenii, Erywaniu. Oprócz relacji z USA będą tam omawiane inne palące kwestie. Na miejscu jest już premier Donald Tusk.

Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbywa się w poniedziałek w Erywaniu pod hasłem "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie". Zaproszonych zostało 48 szefów państw i rządów, między innymi z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w forum EWP weźmie udział kraj spoza Europy - Kanada.

Tusk o działaniu, "by sytuacja nie wymknęła się spod kontroli"

Jeszcze przed wylotem do Armenii Tusk zapowiedział, że zarówno podczas spotkań bilateralnych, jak i wielostronnych będzie rozmawiał o tym, jak "wspólnie z innymi liderami nadać rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej tak, aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli". - Będziemy rozmawiali o odpowiedzialnej polityce, o bardziej dalekowzrocznej polityce niż ta, którą w tej chwili czasami obserwujemy - zaznaczył.

Tusk o "katastrofalnym trendzie" w NATO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk o "katastrofalnym trendzie" w NATO

Polska

Przy okazji szczytu Tusk przeprowadzi rozmowy również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Erywaniu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Erywaniu
Źródło: PAP/Leszek Szymański

"Europejczycy posłuchali"

Liderzy liczą, że podczas szczytu uda się przedyskutować szereg palących kwestii. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wyraziła nadzieję, iż w Erywaniu przywódcy zadeklarują wolę walki z zagrożeniami hybrydowymi i dezinformacją. Europa musi się uniezależnić w trzech obszarach: energii, obronności i bezpieczeństwa oraz handlu - powiedziała z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Pojawił się też temat relacji z USA. Państwa europejskie "zrozumiały sygnał" ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych - oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Rutte przyznał, że po stronie USA pojawiło się rozczarowanie poziomem zaangażowania części sojuszników. - Tak, strona amerykańska wyraziła pewne rozczarowanie, ale Europejczycy posłuchali - powiedział Rutte dziennikarzom.

Czym jest Europejska Wspólnota Polityczna

Europejska Wspólnota Polityczna to forum mające promować dialog i współpracę. Zainicjował je w 2022 roku po rosyjskiej agresji na Ukrainę prezydent Francji Emmanuel Macron. Spotkania organizowane są dwa razy w roku. Poprzednie odbyło się jesienią ubiegłego roku w Danii, następne zaplanowano w październiku w Dublinie.

Szczyt EWP odbywa się na ponad miesiąc przed zaplanowanymi na 7 czerwca wyborami parlamentarnymi w Armenii. Tuż po spotkaniu w Erywaniu odbędzie się pierwszy w historii szczyt UE - Armenia.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskUnia EuropejskaKeir StarmerWielka BrytaniaKanadaMark Carney
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
RPA. Policjant nad rzeką pełną krokodyli. Akcja wyciągania osobnika, w którego wnętrznościach miały być ludzkie szczątki
"To mogło kosztować go życie". Policjant nad rzeką pełną krokodyli
METEO
Obraz zabezpieczony w toku śledztwa
Założył "diamentową piramidę finansową". Ludzie stracili ponad 32 miliony złotych
Katowice
Nastolatka znalazła się na dachu pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatka spadła z dachu pociągu
WARSZAWA
mid-epa08969953
Oferta za eBay. Gamestop zaciera ręce
BIZNES
Bartosz Wieliński i Andrzej Poczobut
"Pozwalają mi zmienić buty, pozwalają zabrać wodę. Wtedy zrozumiałem"
imageTitle
Z kim zagrają Polki w Rzymie? Zobacz drogę Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Świątek oficjalnie wróciła na podium w rankingu WTA
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Od wstrząsów popękały budynki. "Jakby coś poruszało nami w górę i w dół"
METEO
Do zdarzenia doszło w bocznej ulicy od Starego Rynku we Włocławku
Atak nożownika po koncercie. Dopadli go i zranili jego własną bronią
Kujawsko-Pomorskie
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch nieznanej substancji w domu. Wyrwało drzwi balkonowe
Łódź
imageTitle
Nieproszony gość na finale. Sędzia na ratunek
EUROSPORT
imageTitle
Szybka zmiana miejsc. Raków ogłosił nazwisko nowego trenera
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w powiecie węgorzewskim
Tragiczny finał wypadku w czasie majówki. 16-latek nie przeżył, kierowca był pijany
Olsztyn
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
WARSZAWA
przemysł, biznes, inwestycje, budowa, budowanie
"Polski przemysł przechodzi w tryb kryzysowym"
BIZNES
AdobeStock_199625542
"Serwis został zmuszony zakończyć działalność". 100 milionów wyparowało
Łukasz Figielski
Osierocone pisklęta nurogęsi znalazły nową rodzinę
Osierocone pisklęta nurogęsi mają nową rodzinę
WARSZAWA
Bociany w Pankach
"Zniknęło" bocianie gniazdo. Mieszkańcy winią energetyków, ci odpowiadają
Katowice
Statek wycieczkowy. Zdjęcie ilustracyjne
Ognisko wirusa na wycieczkowcu. Trzy osoby nie żyją
Świat
moskwa dron sklej
Dron uderzył w "luksusowy kompleks" niedaleko Kremla
Świat
Sasin: nie wygaszaliśmy żadnych kopalń. Nieprawda
Sasin: "nie wygaszaliśmy żadnych kopalń". To przypomnijmy
Michał Istel
Deszcz, ulewa
Zmianę pogody poczujemy wszyscy. Nadciągają opady
METEO
Wypadek motocyklisty na trasie S8
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem na S8
WARSZAWA
Rudy Giuliani
"Burmistrz Ameryki" w stanie krytycznym w szpitalu
Świat
Strzelanina nad jeziorem w Edmond w USA
Strzały nad jeziorem. Co najmniej 10 osób rannych
Świat
Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem
WARSZAWA
Monster truck wjechał w tłum podczas pokazu z Kolumbii
Monster truck wjechał w ludzi. Nagranie z miejsca tragedii
Świat
glapiński
NBP na minusie. Ponad 35 miliardów straty
BIZNES
matury bialystok 06052025_06
Kto nie czytał, ten trąba. Quiz maturalny z języka polskiego
Quizy
Uderzył w inne auto i odjechał. Był pijany
Uciekł po kolizji. Stracił auto i prawo jazdy
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica