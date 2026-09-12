Świat Władimir Putin oskarża Zachód. To "oznacza wojnę z Rosją" Oprac. Kuba Koprzywa |

Wilkie: musimy Ukraińcom dać wszystko, co jest im potrzebne do powstrzymania Putina Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL

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Władimir Putin oświadczył w piątek w Nowym Delhi, gdzie przybył na szczyt BRICS, że przywódcy europejscy "mówią, że myślą jakby wprowadzić wojska na terytorium Ukrainy" i dodał, że to "oznacza wojnę z Rosją". Utrzymywał, że zagrożenie ze strony Rosji - która w 2022 roku rozpoczęła wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i eskaluje napięcie w Europie - "nie istnieje".

"Le Monde" przypomina, że od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Kreml wielokrotnie podkreślał, że rozmieszczenie zachodnich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy stanowi "czerwoną linię", której nie wolno przekraczać. Kwestia takiego rozmieszczenia była omawiana przez europejskich przywódców od kilku lat, ale nigdy nie doszło do jej realizacji - dodaje gazeta.

Na początku 2026 roku Ukraina, Wielka Brytania i Francja podpisały deklarację dotyczącą rozmieszczenia europejskich sił zbrojnych w Ukrainie w przypadku podpisania porozumienia pokojowego między Kijowem a Moskwą - zauważa portal Ukraińska prawda.

Władimir Putin oskarża Zachód na szczycie BRICS

Putin powtórzył oskarżenia wobec krajów zachodnich o działanie z chęcią podporządkowania sobie Rosji, oznajmiając, że podtrzymywały najpierw separatyzm na Kaukazie Północnym, a teraz próbują wykorzystać do tego celu Ukrainę.

Utrzymywał też, że przywódcy krajów europejskich zachęcają do wojny z Rosją i że społeczeństwa zdają sobie z tego sprawę. Postawił tezę, że to z tego powodu skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) wygrała niedawne wybory w kraju związkowym Saksonia-Anhalt.

Szczyt BRICS zaplanowano na sobotę i niedzielę. BRICS to blok gospodarczo-polityczny dążący do zwiększenia roli Globalnego Południa i przebudowy światowego ładu finansowego. Grupa założona przez Brazylię, Rosję, Indie i Chiny, do których w 2010 roku dołączyła RPA, liczy obecnie 11 członków - po dołączeniu Arabii Saudyjskiej, Egiptu, ZEA, Etiopii, Iranu oraz Indonezji.