"Dziwna" sytuacja na szczycie BRICS. "Plotki będą się roznosić"

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping miał we wtorek wygłosić przemówienie na szczycie BRICS w Johannesburgu. Chiński przywódca nie pojawił się jednak na spotkaniu, a jego przemówienie odczytał minister handlu Wang Wentao. To kolejna w ostatnim czasie tajemnicza nieobecność chińskiego polityka na międzynarodowym forum - zauważa "Guardian".

Przywódca Chin Xi Jinping przybył w poniedziałek do Johannesburga, gdzie odbywa się szczyt BRICS. Była to jego druga zagraniczna podróż w tym roku, po marcowej wizycie w Moskwie. Na płycie lotnika powitał go prezydent RPA Cyril Ramaphosa.