Biden już w Genewie. W środę spotka się z Putinem

Do Genewy przyleciał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W środę amerykański przywódca spotka się tam z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Do Szwajcarii Biden przybył z Brukseli, gdzie uczestniczył w szczycie NATO i spotkał się z przywódcami Unii Europejskiej.

W Genewie wraz z przylotem Joe Bidena jeszcze bardziej zaostrzono środki bezpieczeństwa. Będą one obowiązywać do środy, czyli do dnia spotkania obu prezydentów w willi La Grange na terenie wielkiego parku w dzielnicy Eaux-Vives na wzgórzu w pobliżu Jeziora Genewskiego. Władimir Putin oczekiwany jest w środę.