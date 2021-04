"Rynek zaczyna się kurczyć". Unia zainteresowana jednym typem szczepionek

Szef koncernu Pfizer mówi, kiedy możemy spodziewać się powrotu do normalności. Zapowiada też dodatkowe dostawy szczepionek, którymi Unia Europejska jest mocno zainteresowana. - Rynek zaczyna się kurczyć. Prawdopodobnie popyt na szczepionki w najbliższych latach może być pokryty głównie przez producentów preparatów mRNA - komentuje starszy analityk do spraw zdrowotnych "Polityki Insight" Piotr Żakowiecki. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Unijna strategia zakupów szczepionek oparta wyłącznie na preparatach mRNA to prawdopodobny scenariusz. Doniesienia włoskiego dziennika "La Stampa" potwierdziła francuska minister do spraw przemysłu. "Decyzja nie została podjęta, ale rozmów z AstraZeneką i Johnson & Johnson w sprawie nowego kontraktu nie rozpoczęliśmy, podczas gdy rozmawiamy już w sprawie kontraktów z BioNTech/Pfizer i Moderną" - przyznaje Agnes Pannier-Runacher.

Według niemieckiego dziennika "Die Welt" Komisja Europejska jest gotowa do zakupu 1,8 miliarda dawek szczepionek mRNA na dwa lata, które starczyłyby dla wszystkich dorosłych obywateli Unii Europejskiej i kilkudziesięciu tysięcy dzieci, które na razie nie są szczepione.

- Rynek zaczyna się kurczyć. Prawdopodobnie popyt na szczepionki w najbliższych latach może być pokryty głównie przez producentów preparatów mRNA - zwraca uwagę starszy analityk do spraw zdrowotnych "Polityki Insight" Piotr Żakowiecki. - Z drugiej strony faktycznie produkt AstraZeneca jak również Johnson & Johnson są znacząco tańsze. Mimo to wydaje mi się, że różnica w cenie nie ma tak dużego znaczenia, zwłaszcza dla krajów zachodniej Europy - dodaje.

"Zostaniemy zaszczepieni i będziemy żyć pełnią życia"

W rozmowie z czterema wybranymi, europejskimi dziennikami szef koncernu Pfizer szacuje, że do jesieni wróci normalność, a "za parę miesięcy dostępność szczepionek przestanie stanowić problem".

"Pfizer i BioNTech są gotowe dostarczyć Europie setki milionów dodatkowych dawek w 2022 i 2023 roku, które wyprodukujemy w naszych europejskich fabrykach" - informuje Albert Bourla. "Wiedząc, że jesteśmy w stanie szybko rozpoznać każdy wariant wirusa i że skuteczność szczepionki to co najmniej 95 procent, wierzę, że to stanie się jak grypa. Zostaniemy zaszczepieni i będziemy żyć pełnią życia" - dodaje.