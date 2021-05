"Przedkładamy prawa rynku ponad prawa miłości". Papież dołącza do apeli o zawieszenie patentów na szczepionki

Odmianą wirusa indywidualizmu jest zamknięty nacjonalizm, który uniemożliwia umiędzynarodowienie szczepionek. Przedkładamy prawa rynku czy własności intelektualnej ponad prawa miłości i zdrowia ludzkości - mówił w sobotę papież Franciszek. Zaapelował o zawieszenie patentów na szczepionki przeciwko COVID-19. Zwrócił się też do młodzieży, deklarując wiarę w to, że "niesprawiedliwość i zło nie są niepokonane".

W rozpowszechnionym w Watykanie przesłaniu do uczestników koncertu Vax Live w USA, zorganizowanego na cześć osób walczących z pandemią, papież powiedział, że trzeba "porzucić indywidualizm i krzewić dobro wspólne". Franciszek wystosował apel o "ducha sprawiedliwości, który zmobilizuje do tego, by zapewnić powszechny dostęp do szczepionek i czasowe zawieszenie praw własności intelektualnej".