Szczepionki na raka płuc. Testy ruszyły również w Polsce

We wtorek lekarze z działającego w ramach University College London instytutu NIHR UCLH CRF rozpoczęli badania na ludziach szczepionki BNT116 firmy BioNTech. Ta ukierunkowana jest na walkę z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, najczęstszą formą nowotworu płuc. Podobnie, jak szczepionki przeciwko COVID-19, opiera się ona na cząsteczkach mRNA, których zadaniem jest przygotowanie układu odpornościowego chorego do rozpoznawania i zwalczania markerów nowotworowych, opisuje "The Guardian".