Orban wprowadza obowiązkowe szczepienia dla medyków

Szef węgierskiego rządu powiedział, że lekarze zdecydują, którą szczepionkę ludzie powinni przyjąć jako trzecią dawkę. Dodał, że powinna ona zostać podana co najmniej 4 miesiące po drugim zastrzyku, chyba że lekarze zalecą inaczej. Orban poinformował również, że w pierwszych dniach września, przed rozpoczęciem roku szkolnego, we wszystkich szkołach będą oferowane szczepionki dla dzieci w wieku od 12 do 16 lat.