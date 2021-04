Moderna liczy, że szczepionka przeciw nowym mutacjom koronawirusa pojawi się w tym roku

Moderna ciężko pracuje, by szczepionka wspomagająca przeciwko nowym wariantom COVID-19 została zatwierdzona późnym latem lub wczesną jesienią - oświadczy dyrektor generalny amerykańskiej firmy biotechnologicznej Stephane Bancel. Wskazał jednocześnie, że dodatkowe transfery technologii mogą osłabić zdolność koncernu do osiągnięcia celów produkcyjnych.

Podczas wirtualnego spotkania dotyczącego produkcji szczepionek Stephane Bancel przekazał, że Moderna jest na dobrej drodze, aby wyprodukować do 1 miliarda dawek szczepionek przeciwko COVID-19 w tym roku i do 1,4 miliarda w następnym.

Wskazał, że dodatkowe transfery technologii mogą osłabić ich zdolność do osiągnięcia celów produkcyjnych. Spytany o niedobory pracowników w fabryce Lonza w Visp w szwajcarskim kantonie Valais, która ma licencję na wytwarzanie składników do szczepionki przeciwko COVID-19 Moderny, Bancel wyraził przekonanie, że zakład ten wkrótce zlikwiduje tę lukę.

Moderna: Skuteczność naszej szczepionki nie maleje

Ogłoszona również w czasopiśmie "The New England Journal of Medicine" aktualizacja badań klinicznych opisuje skuteczność działania szczepionki u osób, którym średnio pół roku wcześniej podano drugą dawkę preparatu - poinformowała Moderna w komunikacie opublikowanym 14 kwietnia. Dodano, że te obserwacje potwierdzają skuteczność substancji i trwałość dawanej przez nią ochrony.