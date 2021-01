Sześć dawek szczepionki z jednej fiolki? Jest decyzja Europejskiej Agencji Leków

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w piątek pobieranie sześciu dawek z każdej fiolki szczepionki przeciw COVID-19 Pfizer/BioNTech. Do zmiany wytycznych w tej sprawie doszło po wątpliwościach zgłaszanych w krajach Unii Europejskiej.

Według informacji zamieszczonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) Comirnaty (szczepionki firm Pfizer i BioNTech) po rozcieńczeniu jedna fiolka produktu leczniczego zawiera pięć dawek szczepionki, pomimo iż w praktyce z jednej fiolki można uzyskać sześć dawek. Oznacza to, że według producenta pozostały w fiolce preparat po wykorzystaniu pięciu dawek powinno się utylizować. Wątpliwości w tej sprawie zgłaszały poszczególne unijne kraje, między innymi Polska. Według wytycznych opublikowanych pod koniec grudnia przez polskie Ministerstwo Zdrowia, "pozyskanie i podanie sześciu dawek z jednej fiolki produktu jest optymalne, dopuszczalne i bezpieczne". Resort powoływał się między innymi na opinię konsultanta krajowego do spraw farmacji szpitalnej. Zaznaczył, że w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii dopuszcza się podanie sześciu dawek z jednej fiolki.

EMA podała, że w celu pobrania sześciu dawek z jednej fiolki należy użyć strzykawek i/lub igieł o małej objętości martwej. Jeśli używane są standardowe strzykawki i igły, może to być niewystarczające do pobrania szóstej dawki z fiolki.

"Nie powinno się zbierać substancji z wielu fiolek w celu uzyskania pełnej dawki"

Szczepionka firm BioNTech i Pfizer wykazała skuteczność na poziomie 95 procent w badaniach klinicznych. Została dopuszczona do obrotu w UE 21 grudnia 2020 roku. Jest oparta na technologii informacyjnego RNA (mRNA). Pozwala to komórkom wytwarzać nieszkodliwe fragmenty białek wirusowych, które organizm ludzki wykorzystuje do budowania odpowiedzi immunologicznej w celu zapobiegania lub zwalczania kolejnych, naturalnych infekcji.