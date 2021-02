Jest wniosek o zatwierdzenie kolejnej szczepionki

Wniosek o pozwolenie na warunkowe dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej firmę Janssen-Cilag (Johnson & Johnson) wpłynął do Europejskiej Agencji Leków - poinformowała EMA (European Medicines Agency).

Szczepionkę, w sprawie której wniosek wpłynął we wtorek, oceni Komitet EMA do spraw Leków dla ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP). Opinia może być wydana do połowy marca 2021 roku pod warunkiem, że przekazane przez producenta wyniki badań dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i jakości szczepionki są wystarczająco kompleksowe i rzetelne.