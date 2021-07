Wielka Brytania przekazuje uboższym krajom 9 milionów szczepionek

Szczepionki przeciwko COVID-19 trafią między innymi do Kenii, Indonezji i na Jamajkę - do tych krajów rząd Wielkiej Brytanii przekazuje przekaże 9 milionów preparatów. - Robimy to, aby pomóc najbardziej narażonym, ale także dlatego, że wiemy, że nie będziemy bezpieczni, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni - oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Wielka Brytania rozpoczyna w tym tygodniu przekazywanie ubogim krajom 9 milionów szczepionek przeciw COVID-19, co jest pierwszą transzą ze 100 milionów obiecanych przez premiera Borisa Johnsona podczas szczytu G7 - poinformował w środę brytyjski rząd.

Spośród tej pierwszej transzy 5 milionów zostanie przekazane za pośrednictwem globalnej inicjatywy COVAX, w ramach której zostaną one rozdzielone pomiędzy najbardziej potrzebujące kraje, a 4 miliony - bezpośrednio do poszczególnych państw. Jak sprecyzowano, m.in. 817 tysięcy szczepionek trafi do Kenii, 600 tysięcy do Indonezji, a 300 tysięcy na Jamajkę.

Bogatsze kraje przekazują szczepionki przeciwko COVID-19 ANTONIO DASIPARU/PAP/EPA

Boris Johnson zapowiada przekazanie 100 milionów szczepionek

Podczas czerwcowego szczytu G7, którego gospodarzem była Wielka Brytania, przywódcy krajów tworzących tę grupę zobowiązali się do nieodpłatnego przekazania nadwyżek szczepionek na potrzeby uboższych krajów, aby udało się zrealizować cel, jakim jest zaszczepienie całej populacji świata do końca 2022 r.

Boris Johnson zapowiedział wówczas, że Wielka Brytania przekaże do czerwca 2022 r. 100 milionów szczepionek, z czego 30 milionów jeszcze w tym roku. Spośród obiecanych 100 milionów, co najmniej 80 milionów trafi do COVAX, a reszta bezpośrednio do krajów potrzebujących.

- Wielka Brytania wysyła 9 milionów dawek szczepionki AstraZeneca, pierwszą partię ze 100 milionów dawek, które zobowiązaliśmy się dostarczyć, aby w trybie pilnym zaszczepić najbardziej narażone części świata - oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab. - Robimy to, aby pomóc najbardziej narażonym, ale także dlatego, że wiemy, że nie będziemy bezpieczni, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni - dodał.

Jak przypominał brytyjski rząd, elementem pomocy w walce z pandemią jest także 90 mln funtów, które zainwestował w prace nad szczepionką firmy AstraZeneca, pod warunkiem, że będzie ona sprzedawana po kosztach produkcji i prawie dwie trzecie wszystkich szczepionek przekazanych ubogim krajom poprzez COVAX to preparat tej firmy.

Autor:asty

Źródło: PAP