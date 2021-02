Prawie dziewięć milionów Brytyjczyków już po pierwszym szczepieniu

Chcą 15 milionów

W kończącym się tygodniu doszło do kilku ostrych sporów między Unią Europejską a Wielką Brytanią w kwestii szczepień. Najpierw UE, zanim jeszcze dopuściła do użytku szczepionkę brytyjskiej firmy AstraZeneca, zasugerowała, by firma - skoro nie może zapewnić dostaw na rynek unijny w uzgodnionym terminie - ograniczyła dostawy dla Wielkiej Brytanii.

W piątek natomiast UE wprowadziła mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek ze swojego terytorium, czego konsekwencją było przywrócenie kontroli na granicy między Irlandią Północną a Irlandią, choć w związku z oburzeniem, jakie to wywołało, po kilku godzinach się z tego wycofała. Dodatkowo politycy w Niemczech i we Francji bez podawania dowodów kwestionowali skuteczność szczepionki AstraZeneca w zapobieganiu COVID-19 u osób powyżej 65. roku życia.

Wielka Brytania na czele

W UE szczepienia rozpoczęły się trzy tygodnie później niż w Wielkiej Brytanii, a wiele krajów członkowskich boryka się z rozmaitymi problemami przy szczepieniach. W Niemczech zaszczepiono do piątku włącznie 2,77 mln osób, a we Francji - 2,22. To oznacza, że liczba zaszczepionych na każde sto osób populacji jest w Wielkiej Brytanii ponad cztery razy wyższa niż w Niemczech i po ponad sześć razy wyższa niż we Francji.