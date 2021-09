Szczepionka na koronawirusa. WHO przerywa proces zatwierdzania rosyjskiej szczepionki Sputnik V

Putin otoczony strefą sanitarną nieprzenikalną dla koronawirusa Pod koniec marca zeszłego roku Władimir Putin został otoczony strefą sanitarną nieprzenikalną dla koronawirusa. Na początku pandemii zaszył się w swojej rezydencji, a większość jego spotkań odbywała się zdalnie. By dostać się do budynku, w którym przebywał, trzeba było przejść przez cały system odkażania, a obsługa prezydenta i ci, którzy mieli z nim bezpośredni kontakt, zanim zostali dopuszczeni do Putina musieli przejść kwarantannę. Dziennikarzom rosyjskiej sekcji BBC udało się ustalić, że administracja prezydenta Rosji na walkę z koronawirusem otrzymała 2,5 mld rubli, czyli ok. 130 mln złotych. O sprawie odpowiada korespondent TVN24 Andrzej Zaucha. TVN24 BiS, Kremlin.ru