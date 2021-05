WHO awaryjnie dopuszcza do użytku chińską szczepionkę przeciw COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia awaryjnie dopuściła w piątek do użytku szczepionkę przeciw COVID-19 chińskiej firmy Sinopharm. To pierwsza zaaprobowana przez WHO szczepionka na koronawirusa wyprodukowana nie na Zachodzie.

Jak zauważa agencja Reutera, to już szósta szczepionka na koronawirusa, która otrzymała zielone światło Światowej Organizacji Zdrowia i pierwsza "niezachodnia". Jest to również pierwszy przypadek, gdy WHO awaryjnie zatwierdziła do użytku jakąkolwiek szczepionkę chińskiej produkcji na jakąkolwiek chorobę zakaźną.