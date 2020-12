"Musimy raz na zawsze pokazać, że jesteśmy jedną rodziną ludzką". Watykan o szczepionce na COVID-19

Według ogłoszonego we wtorek dokumentu watykańskiej komisji do spraw pandemii oraz Papieskiej Akademii Życia szczepionki przeciwko COVID-19 są konieczne, trzeba je rozprowadzić w sposób sprawiedliwy i muszą być dostępne dla wszystkich.

"Musimy raz na zawsze pokazać, że jesteśmy jedną rodziną ludzką"

Przywołując niedawne słowa papieża, który w orędziu na Boże Narodzenie przestrzegał przed "nacjonalizmem" w podejściu do kwestii szczepionki, Watykan zaapelował do rządzących, by nie ulegali tej pokusie. Wezwał też do zapewnienia równych i sprawiedliwych dostaw preparatu, dając pierwszeństwo tym, którzy najbardziej go potrzebują. Zaapelowano o współpracę, a nie rywalizację.