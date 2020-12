"Nie mogę się doczekać". 87-letni Hari wśród pierwszych, którzy dostaną we wtorek szczepionkę

W Wielkiej Brytanii rozpocznie się proces szczepienia pierwszych osób przeciw COVID-19. W grupie, która jako pierwsza otrzyma preparat, znalazł się 87-letni Hari Shukla. - To wielka ulga - mówi w rozmowie z agencją Reutera.

W zeszłym tygodniu brytyjska agencja ds. regulacji leków MHRA dopuściła do użycia szczepionkę przeciw COVID-19 opracowaną przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę BioNTech. Wielka Brytania stała się pierwszym państwem zachodnim, które zatwierdziło tę szczepionkę i we wtorek rozpocznie szczepienia. Brytyjski rząd zawarł umowę na zakup 40 milionów dawek tego preparatu, co biorąc pod uwagę, że konieczne są dwie dawki, wystarczy do zaszczepienia 20 milionów osób. Zdecydowana większość tego zamówienia zrealizowana zostanie w 2021 roku.

Szczepionka Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 PAP/AFP

"To wielka ulga, ponieważ to nie jest zwykły kryzys"

Jedną z pierwszych osób, która otrzyma szczepionkę będzie 87-letni Hari Shukla, emerytowany urzędnik z Newcastle w północnej Anglii. - Kiedy dowiedzieliśmy się, że to zacznie się we wtorek i gdy otrzymałem telefon, poczułem ekscytację, że mam szansę, by wziąć w tym udział – powiedział w rozmowie z agencją Reutera.

- To wielka ulga, ponieważ to nie jest zwykły kryzys i jesteśmy nim strasznie zmartwieni. Nie wiemy, co się dzieje. Ludzie wokół chorują, niektórzy umierają. Poczułem ulgę, że to może się skończyć, bo teraz czekamy już na szczepionkę – tłumaczył. Jak dodał, po informacji o możliwości szczepienia wraz z żoną poczuli, że "kryzys dobiega końca".

Shukla przyznał, że nie jest zdenerwowany. - Po prostu nie mogę się doczekać - mówił.

Hari Shukla będzie jedną z pierwszych osób zaszczepionych na COVID-19 Reuters

W pierwszej kolejności osoby starsze

Dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii szczepionka firm Pfizer i BioNTech jest produkowana w Belgii. W miniony czwartek pierwsza partia z zamówionych przez brytyjski rząd 40 milionów dawek dotarła do Wielkiej Brytanii ciężarówkami przez tunel pod kanałem La Manche. Ponieważ szczepionka wymaga przechowywania w temperaturze -70 stopni Celsjusza, jej transport jest skomplikowaną logistycznie operacją.

Brytyjskie władze szacują, że w pierwszym tygodniu szczepień pacjentom podane zostanie około 800 tysięcy dawek leku. W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną pensjonariusze domów opieki społecznej oraz ich opiekunowie, osoby powyżej 80. roku życia oraz niektórzy pracownicy ochrony zdrowia.

Autor:ft/adso

Źródło: Reuters, PAP