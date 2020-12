Trwa konferencja ekspertów Europejskiej Agencji Leków

Trwa konferencja prasowa ekspertów Europejskiej Agencji Leków. Wcześniej odbyła się wideokonferencja, podczas której oceniali oni szczepionkę przeciwko COVID-19 wyprodukowaną przez firmy Pfizer i BioNTech. Preparat ten - jeśli zostanie zatwierdzony - ma jeszcze w tym roku trafić do Polski.

- Jest to znaczący krok w walce z pandemią - mówią eksperci.

Europejska Agencja Leków: szczepionka to wyjątkowe osiągnięcie naukowe

Europejska Agencja Leków: nasi eksperteci pracowali bez wytchnienia, by osiągnąć ten konsensus naukowy

Europejska Agencja Leków: upublicznimy wszystkie dane kliniczne, które daliśmy radę zebrać, umożliwi to dalszą niezależną kontrolę naukowców

Europejska Agencja Leków: nie ma dowodów na to, że szczepionka nie będzie działała przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa

Europejska Agencja Leków: nasza opinia naukowa otwiera drogę do pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciw COVID-19 w Unii Europejskiej wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami i kontrolami

Europejska Agencja Leków: autoryzacja pierwszej szczepionki przeciw COVID-19 krokiem we właściwym kierunku, pozwala sądzić, że 2021 rok może być lepszy niż 2020

Sabine Straus, przewodnicząca komitetu bezpieczeństwa EMA: efekty uboczne są bardzo podobne do tych, które widzieliśmy przy innych szczepionkach: bóle głowy, mięśni, stawów, dreszcze

Sabine Straus: ludzie powinni być obserwowani przez co najmniej 15 minut po przyjęciu szczepionki

Rozpoczęły się pytania dziennikarzy do przedstawicieli Europejskiej Agencji Leków.

Szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Komisja Europejska wyda w poniedziałek decyzję dotyczącą dopuszczenie do obrotu szczepionki firm Pfizer i BioNTech w UE

Pozytywna opinia Europejskiej Agencji Leków pozwoli na przyspieszenie procesu decyzyjnego i przyznanie pozwolenia na dopuszczenie szczepionki do obrotu we wszystkich państwach członkowskich UE. Początkowo wideokonferencję zaplanowano na 29 grudnia. Termin zmieniono na wcześniejszy po tym, jak Pfizer i BioNTech dostarczyły dodatkowe informacje na temat szczepionki.

Dworczyk: jeśli EMA zaakceptuje szczepionkę, dotrze ona do nas 26 grudnia

Szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk powiedział w poniedziałek rano w RMF FM, że "jeżeli dzisiaj Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę firmy Pfizer, to wszystko wskazuje, że 26 grudnia wieczorem do Polski dojedzie pierwsze blisko 10 tysięcy dawek szczepionki".