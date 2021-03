Stany Zjednoczone gotowe podzielić się szczepionkami. Biden: rozmawiamy z kilkoma krajami

Prezydent Joe Biden powiedział we wtorek, że Stany Zjednoczone rozmawiają już z kilkoma krajami, które mogłyby otrzymać nadwyżki szczepionek z USA. Władze w Waszyngtonie podpisały zamówienia na łącznie miliard dawek, swym obywatelom podają obecnie średnio ponad dwa miliony zastrzyków dziennie.

Prezydent Joe Biden zapowiadał w zeszły czwartek, że Stany Zjednoczone "najpierw zatroszczą się o Amerykanów, a potem spróbują pomóc reszcie świata". Zapewniał, że USA będą miały dość zapasów, aby zaszczepić amerykańską populację do końca maja. - Jeśli będziemy mieli nadwyżki szczepionek, podzielimy się nimi z resztą świata. Bo ostatecznie nie będziemy bezpieczni, dopóki świat nie będzie bezpieczny – dodał.

Biden: rozmawiamy już z kilkoma krajami

- Rozmawiamy już z kilkoma krajami o tym, komu oddamy dodatkowe szczepionki – poinformował we wtorek prezydent.

Ponad 100 milionów zastrzyków, dziennie około 2,4 miliona szczepień

W Stanach Zjednoczonych wykonano do tej pory ponad 107 milionów zastrzyków. Operacja przyspiesza, w drugi weekend marca liczba ta wzrosła o około 6 milionów. Co najmniej jedną dawkę otrzymało już więcej niż 27 procent dorosłych Amerykanów.

Władze w Waszyngtonie wyliczają, że dziennie w Stanach Zjednoczonych przeprowadza się ostatnio średnio 2,4 miliona szczepień, co w znacznej mierze jest zasługą dopuszczenia do użytku trzeciego (po Pfizerze i Modernie) preparatu – jednodawkowego produktu firmy Johnson & Johnson. W porównaniu z początkiem roku oznacza to ponad dwukrotny wzrost tempa.