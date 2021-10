Dla kogo trzecia dawka szczepionki? Rekomendacje EMA

Europejska Agencja Leków zarekomendowała, by trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer lub Moderna podawać pacjentom o poważnie osłabionym systemie odpornościowym co najmniej 28 dni po przyjęciu drugiej dawki. - Spodziewamy się, że trzecia dawka może zwiększyć ochronę przynajmniej u niektórych z tych pacjentów - mówił szef zespołu EMA do spraw oceny szczepionek Marco Cavaleri. Wobec pacjentów z prawidłowo funkcjonującą odpornością dawkę przypominającą można rozważać po 6 miesiącach od podania drugiej dawki.

W czasie wtorkowej konferencji prasowej Europejskiej Agencji Leków, szef zespołu do spraw oceny szczepionek Marco Cavaleri przekazał, że trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i Moderna może być podawana pacjentom powyżej 12. roku życia z poważnie osłabionym systemem immunologicznym, co najmniej 28 dni po przyjęciu drugiej dawki. - Wykorzystanie trzeciej dawki jest ograniczone do pacjentów z poważnym deficytem odporności, jako że na tę chwilę nie ma jasnych dowodów, że pacjenci bez obniżonej odporności będą mieli korzyść z przyjęcia trzeciej dawki w ramach standardowej serii szczepień - wyjaśniał.

Szczepienie przeciwko COVID-19 CAROLINE BREHMAN /PAP/EPA

- Spodziewamy się, że trzecia dawka może zwiększyć ochronę przynajmniej u niektórych z tych pacjentów - mówił Cavaleri. Jak dodał, "EMA będzie monitorować dalsze dane, które będą pomagały nam oszacować efektywność trzeciej dawki".

Trzecia dawka dla osób z prawidłowo funkcjonującą odpornością

Agencja podkreśliła też, że nowe zalecenia nie dotyczą osób pełnoletnich z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym. W ich przypadku, według EMA, dawki przypominające można rozważyć co najmniej 6 miesięcy po drugiej dawce. - Komitet doszedł do wniosku, że podanie dodatkowej dawki osobom powyżej 18. roku życia co najmniej 6 miesięcy po drugiej dawce jest bezpieczne i zapewnia znaczące zwiększenie ilości przeciwciał - tłumaczył.

- Jest to bardzo ważne, by odróżnić podawanie trzeciej dawki dla osób z poważnie osłabionym systemem immunologicznym od podania dawki przypominającej dla szerokiej populacji - wskazał.

Przedstawiciel Europejskiej Agencji Leków zaznaczył, że agencja jest świadoma, iż niektóre państwa UE rozpoczęły już podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. - Wdrożenie kampanii szczepionkowej w Unii Europejskiej pozostaje prerogatywą ochrony zdrowia publicznego każdego z państw członkowskich - zaznaczył.

