Von der Leyen: szczepienia na COVID-19 muszą rozpocząć się we wszystkich krajach Unii tego samego dnia

Szczepienia na koronawirusa w Unii Europejskiej

Podczas gdy szczepienia preparatem stworzonym przez firmę farmaceutyczną BioNTech z siedzibą w Moguncji i jej amerykańskiego partnera, koncern Pfizer, ruszyły już w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, kraje Unii Europejskiej czekają na zatwierdzenie szczepionki przez Europejską Agencję Leków (EMA). Raport komitetu ekspertów EMA ma być dostępny nie później niż 29 grudnia. Według informacji podanych we wtorek przez dziennik "Bild" EMA zamierza podjąć decyzję w sprawie dopuszczenia do obiegu szczepionki BioNTech-Pfizer wcześniej - 23 grudnia.

- Ale to szczepienia, a nie szczepionki, ratują życie. Wezwałam wszystkie państwa członkowskie do zakończenia przygotowań do rozpoczęcia szczepień. Jesteśmy gotowi do wsparcia. Dbamy również o nasze sąsiedztwo. Unia Europejska będzie koordynować darowizny szczepionek przez państwa członkowskie, w szczególności w celu ochrony pracowników służby zdrowia na Bałkanach Zachodnich i w naszym sąsiedztwie - dodała.