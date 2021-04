Szef chińskiej agencji przyznał, że część szczepionek ma "niższą efektywność". Teraz się tłumaczy

Chiny oficjalnie rozważają możliwość mieszania szczepionek przeciw COVID-19 - przekazał szef chińskiej agencji kontroli chorób Gao Fu. Jego zdaniem, jest to sposób na zwiększenie skuteczności preparatów, które "nie mają bardzo wysokiego wskaźnika efektywności". Niektóre media odebrały słowa urzędnika jako przyznanie, że chińskie preparaty wykazują niższą od zachodnich skuteczność w zapobieganiu chorobie. Sam Fu tłumaczył później, że został źle zrozumiany. Jak pisze BBC, słowa urzędnika to "rzadkie przyznanie się do słabości" płynące z Pekinu.