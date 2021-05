"Próby kliniczne wykazały silną odpowiedź immunologiczną"

Francuski koncern Sanofi ogłosił w poniedziałek wstępne wyniki drugiej fazy prowadzonych na ludziach badań klinicznych nad szczepionką przeciw COVID-19, opracowywaną we współpracy z brytyjską firmą GlaxoSmithKline. Potwierdziły one wysoką skuteczność preparatu u dorosłych we wszystkich grupach wiekowych.