Von der Leyen: musimy być gotowi na nowe warianty koronawirusa

Do Unii Europejskiej dostarczono do tej pory łącznie 33 miliony dawek szczepionek przeciwko COVID-19 – powiedziała w środę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jej zdaniem proces szczepień w państwach Wspólnoty postępuje. Tymczasem agencja Reutera, powołując się na unijne źródła, przekazała, że do UE trafiło o 10 milionów dawek szczepionki firmy Pfizer mniej, niż wynika z harmonogramu.

We wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że w imieniu Unii Europejskiej instytucja ta zawarła drugi kontrakt na dostawy szczepionki z amerykańską firmą Moderna. Przewiduje on dodatkowe 300 milionów dawek. Jak podkreśliła przewodnicząca KE, do tej pory do państw Wspólnoty trafiły 33 miliony dawek szczepionek, zaakceptowanych przez Europejską Agencję Leków. 22 miliony osób zostało zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, 7 milionów – dwoma - dodała.

Von der Leyen zaznaczyła, że nie ma wiedzy o żadnych kontraktach na dostawy szczepionek, podpisywanych przez kraje UE poza umowami zawartymi przez Komisję Europejską w imieniu Wspólnoty.

"Widzimy wzrost liczby przypadków związanych z nowymi wariantami koronawirusa"

- Musimy i przyspieszymy szczepienie w nadchodzących tygodniach. Dostawy trzech szczepionek, które zostały autoryzowane, zwiększą się. Przyjdą nowe szczepionki w najbliższym czasie po tym, gdy zostaną zaakceptowane przez Europejską Agencję Leków (EMA) - zapewniła von der Leyen.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen PAP/EPA/JOHANNA GERON

- Sytuacja się rozwija. Widzimy wzrost liczby przypadków związanych z nowymi wariantami koronawirusa. Nowe warianty pojawiają się w Europie i na świecie. Dotychczas wydaje się, że szczepionki, które zostały autoryzowane w Unii, są skuteczne przeciwko nowym wariantom. Ale te warianty są bardziej zakaźne. Oznacza to więcej infekcji, a to z kolei oznacza więcej wariantów. I te warianty mogą być bardziej odporne na istniejące szczepionki - ostrzegła.

Problemy z dostawami szczepionki Pfizera

Tymczasem agencja Reutera, powołując się na źródła wśród unijnych urzędników, którzy brali udział w rozmowach z Pfizerem, poinformowała, że do Unii Europejskiej dotarło o jedną trzecią dawek preparatu tej firmy mniej, niż powinno.

Jak przekazał Reutersowi urzędnik zaangażowany w rozmowy z amerykańską firmą, Pfizer dostarczył do tej pory 23 miliony dawek szczepionki przeciw COVID-19. Oznacza to, że do Unii Europejskiej dotarło o około 10 milionów dawek mniej, niż powinno do połowy lutego – powiedział inny urzędnik, który również pracuje przy realizacji kontraktu Komisji Europejskiej z Pfizerem.

Szczepionka firm BioNTech i Pfizer Abaca/PAP

Amerykański koncern farmaceutyczny odmówił komentarza, tłumacząc to poufnością swojego harmonogramu dostaw. Komisja Europejska nie odpowiedziała na prośby o komentarz w tej sprawie.

W ocenie agencji Reutera opóźnienie jest kolejnym ciosem dla Unii Europejskiej, która równolegle boryka się z problemami w dostawach szczepionki firmy AstraZeneca, amerykańskiego koncernu Moderna i zgłaszanymi wcześniej problemami w produkcyjnymi firm Pfizer i BioNTech.

Autor:ft/kg

Źródło: PAP, Reuters