"Przetestowaliśmy 16 różnych mutacji. Żadna z nich nie zdołała oprzeć się naszej szczepionce"

Szczepionka opracowana przez Pfizer i BioNTech jest równie skuteczna w przypadku nowych mutacji koronawirusa SARS-CoV-2 - wynika z wstępnych badań ekspertów Pfizera. Jak podkreślił współpracujący z koncernem wirusolog dr Phil Dormitzer choć badania nie zostały jeszcze poddane "krytycznemu osądowi środowiska medycznego" w literaturze naukowej, to rezultaty "nastrajają optymistycznie".

W Wielkiej Brytanii i w RPA władze ogłosiły w ostatnich tygodniach wykrycie nowych mutacji koronawirusa SARS-CoV-2, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń. Przypadki infekcji wywołanych tymi odmianami patogenu odnotowywane są w kolejnych krajach. Pojawiło się pytanie, czy opracowane szczepionki przeciwko COVID-19 będą skuteczne również przy nowych wariantach wirusa. Naukowcy byli zdania, że tak właśnie będzie, teraz są na to pierwsze konkretne dowody oparte na wstępnych badaniach.

Eksperci Pfizera: nasza szczepionka jest skuteczna również przy mutacjach koronawirusa

Przypuszczenie, że szczepionki będą skuteczne także wobec nowych mutacji koronawirusa potwierdzają wstępne badania przeprowadzone przez ekspertów Pfizera i naukowców z University of Texas Medical Branch w Galveston. Wykazały one, że szczepionka opracowana przez Pfizera i BioNTech jest skuteczna w neutralizowaniu koronawirusa także w tych przypadkach, gdy doszło do jego mutacji. Naukowcy sprawdzili, jak na zmutowane szczepy wirusa SARS-CoV-2 działają surowice 20 osób wcześniej zaszczepionych preparatem Pfizera. Okazało się, że tak samo skutecznie, jak na "zwykłego" wirusa SARS-CoV-2.