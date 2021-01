Pierwszy pacjent zaszczepiony szczepionką oksfordzką. "Mogę teraz naprawdę cieszyć się z 48. rocznicy ślubu"

82-letni Brian Pinker jest pierwszym pacjentem, który otrzymał w Wielkiej Brytanii szczepionkę przeciw COVID-19 opracowaną przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca. To drugi preparat dopuszczony do szczepienia przeciw koronawirusowi w tym kraju.

W poniedziałek szczepienia odbywać się będą w sześciu szpitalach - oprócz Oksfordu także w dwóch placówkach w Londynie oraz w hrabstwach Sussex, Warwickshire i Lancashire, do których dostarczono 53 tys. dawek, ale większość z 530 tys. dostarczonych przez firmę AstraZeneca trafi do przychodni oraz domów opieki.

- Oczywiście mamy dziś rano bardzo pozytywne wieści o rozpoczęciu wdrażania szczepionki Oksford-AstraZeneca. To triumf brytyjskiej nauki, że udało nam się dotrzeć tu, gdzie jesteśmy, ale ten nowy wariant (koronawirusa - red.) sprawia, że na razie o wiele trudniej jest kontrolować wirusa - powiedział w stacji Sky News brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Drugi preparat dopuszczony do szczepienia w Wielkiej Brytanii

Szczepionka Uniwersytetu Oksfordzkiego i koncernu farmaceutycznego AstraZeneca to drugi preparat dopuszczony do szczepienia przeciw COVID-19 w Wielkiej Brytanii. Pierwszy opracowały firmy Pfizer i BioNTech. W przypadku obu szczepionek dla pełnej ochrony pacjenta wymagane jest podanie dwóch dawek. Według wydanej rekomendacji, druga dawka od innego producenta nie jest zalecana, z wyjątkiem rzadkich sytuacji, jeśli szczepionka od pierwszego nie byłaby dostępna albo nie wiadomo było, którą dawkę podano przy pierwszym szczepieniu.

Preparat AstraZeneca jest tańszy i łatwiejszy w dystrybucji od szczepionki firm Pfizer/BioNtech. Może być przechowywany w temperaturze 2-8 st. C. przez co najmniej pół roku. Brytyjski rząd zamówił od AstraZeneki 100 milionów dawek, co biorąc pod uwagę, że pełna odporność wymaga podania dwóch, wystarczy dla większości populacji kraju