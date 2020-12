Irlandczycy zaczną we wtorek, opóźnienie w Bawarii. Europa szczepi się na COVID-19

Akcja szczepień w Unii Europejskiej, zgodnie z zapowiedziami, w większości państw ruszyła w niedzielę. Wśród zaszczepionych są już między innymi prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa oraz premier Czech Andrej Babisz. Z powodu możliwej awarii lodówki rozpoczęcie szczepień opóźniło się w niemieckiej Bawarii, Irlandia chce rozpocząć szczepienia w najbliższy wtorek, a Holandia - 8 stycznia.

W niedzielę ruszyły szczepienia w europejskich krajach w ramach ogólnounijnej kampanii. W sobotę pierwsze szczepionki przeciwko COVID-19 podano już w Niemczech, na Węgrzech i Słowacji.

Premier Czech Andrej Babisz został w niedzielę zaszczepiony jako pierwsza osoba w kraju. Przed rozpoczęciem kampanii dobrowolnych, darmowych szczepień powiedział, że szczepionka jest nadzieją na powrót do normalności. Premier poinformował także, że po zwiększeniu zamówienia w firmach Pfizer i BioNTech Republika Czeska otrzyma łącznie osiem milionów dawek szczepionki. W ocenie premiera kampania szczepień potrwa dziewięć miesięcy. Minister zdrowia Jan Blatny oświadczył, że spodziewa się, iż do końca roku do Czech trafi około 20 milionów dawek.

Szczepienie Andreja Babisza PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Następną osobą po premierze Babiszu, jaką zaszczepiono w szpitalu wojskowym w Pradze, była urodzona w 1925 roku na Wołyniu Emilia Rzepikova, która uczestniczyła w II wojnie światowej jako żołnierz I Czechosłowackiego Korpusu Armijnego.

W Szpitalu Uniwersyteckim w Brnie w niedzielę przed południem (o godz. 10) został zaszczepiony także minister zdrowia Jan Blatny, który przed objęciem funkcji ministerialnych pracował w tej placówce.

Szczepionki przekazano do czterech szpitali w Pradze i trzech w Brnie. Tam właśnie prowadzone są szczepienia pierwszej fazy.

Prezydent Słowacji zaszczepiona

Wśró zaszczepionych jest już także prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa. Zdjęcie z momentu przyjmowania szczepionki udostępniła w mediach społecznościowych.

"W najtrudniejszych momentach dobre wieści przynoszą badania naukowe. Szczepionka daje nam nadzieję, że uda nam się odnowić osobiste kontakty z bliskimi. Nasza jedność w ramach Unii Europejskiej pomaga sprostać każdemu wyzwaniu. Chroń siebie i osoby wokół ciebie" - napisała na Twitterze.

Twitter/ZuzanaCaputova

"Dzisiaj Włochy się budzą"

29-letnia pielęgniarka z rzymskiego szpitala zakaźnego Claudia Alivernini została w niedzielę rano zaszczepiona przeciwko COVID-19 jako jedna z pierwszych osób we Włoszech.

Pielęgniarka otrzymała preparat w szpitalu Spallanzani, który jest od początku epidemii na pierwszej linii walki z koronawirusem. To tam przyjęto pod koniec stycznia dwoje zakażonych turystów z chińskiego miasta Wuhan.

Jedna z trzech pierwszych osób zaszczepionych Rzymie PAP/EPA/REGIONE LAZIO HANDOUT

Alivernini nie tylko pracuje w tej placówce, ale także opiekuje się osobami starszymi w ich domach. Po zaszczepieniu podkreśliła: - Mam świadomość tego, że dziś jest ważny i decydujący dzień. Nauka i medycyna jako jedyne pozwolą nam wyjść z tego wirusa.

- Mówię to prosto z serca: zaszczepcie się - apelowała. Również w Genui pierwszą zaszczepioną osobą była pielęgniarka.

Premier Giuseppe Conte napisał na Twitterze w dniu inauguracji szczepień: "Dzisiaj Włochy się budzą. Ta data pozostanie na zawsze w pamięci. Zaczynamy od pracowników służby zdrowia i najsłabszych warstw, by potem rozszerzyć na całą populację możliwość osiągnięcia odporności i definitywnie pokonać tego wirusa".

Pierwsze szczepienia w rzymskim Narodowym Instytucie Chorób Zakaźnych Lazzaro Spallanzani Reuters

Pielęgniarka w ateńskim szpitalu pierwszą osobą zaszczepioną w Grecji

Pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 w Grecji została w niedzielę Efstathia Kampisuli, pielęgniarka w ateńskim szpitalu Evangelismos. Godzinę później szczepionkę otrzymał Michalis Giovanidis, rezydent jednego z ateńskich domów opieki dla osób starszych.

- To wielki honor dla mnie osobiście i całej mojej grupy zawodowej - powiedziała tuż po zaszczepieniu Kampisuli, która pracuje na oddziale intensywnej terapii w jednym z największych greckich szpitali.

- Czuję się dobrze. Nie boję się tej szczepionki. Nie mam co do niej żadnych wątpliwości. W moim życiu byłam szczepiona wielokrotnie - oznajmiła.

Pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 w Grecji została w niedzielę Efstathia Kampisuli PAP/EPA/Yorgos Karahalis/POOL

Zaraz po Kampisuli, w tym samym szpitalu, szczepionkę otrzymała prezydent kraju Katerina Sakellaropulu, a w szpitalu Attikon w zachodnich Atenach - premier Kyriakos Micotakis.

- To wielki dzień dla nauki i dla Unii Europejskiej, która rozesłała szczepionkę do wszystkich krajów członkowskich w tym samym czasie. Jako rząd szczepimy się pierwsi, żeby pokazać wszystkim, że szczepionka jest bezpieczna. Naszym celem jest zaszczepienie większości Greków. Mamy nadzieję, że z czasem nawet ci z naszych współobywateli, którzy nie ufają szczepionce przekonają się, że to najlepsze rozwiązanie - oświadczył Micotakis po otrzymaniu zastrzyku.

W pierwszej fazie dobrowolnej kampanii szczepień większość szczepionek jest przeznaczona dla domów opieki, a także 45 urzędników państwowych i liderów partii opozycyjnych. Media greckie podają, że były premier i lider Syrizy Aleksis Cipras podda się szczepieniu w poniedziałek.

Prezydent Grecji Katerina Sakellaropulu zaszczepiona przeciw COVID-19 PAP/ EPA/MARIOS LOLOS

Szczepienia osób powyżej 70. roku życia oraz tych znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka rozpoczną się w lutym, a dla reszty kraju w czerwcu.

Pierwsze szczepienia w Hiszpanii w domu spokojnej starości

W Hiszpanii szczepienia zostały zainicjowane w Guadalajarze w środkowej części kraju, gdzie mieści się centrum logistyczne firmy Pfizer. Szczepienia są prowadzone w miejscowym domu spokojnej starości. W pierwszej grupie zaszczepionych byli seniorzy przebywający w tym ośrodku oraz jego personel. Wczesnym rankiem w niedzielę zaszczepiono 40-letnią pracownicę ośrodka oraz jej 96-letnią podopieczną.

Relacjonujący początek szczepień portal InfoLibre odnotował, że zgodnie z planami służb medycznych do Hiszpanii w ciągu pierwszych 12 tygodni od rozpoczęcia szczepień powinno dotrzeć 4,5 miliona dawek preparatu opracowanego przez firmy Pfizer i BionTech.

W ciągu najbliższych dni priorytetem dla hiszpańskich służb medycznych w kampanii szczepień będą pracownicy służby zdrowia, szczególnie osoby pracujące na oddziałach zakaźnych, w pogotowiu ratunkowym oraz personel medyczny zatrudniony na OIOM-ach. Podopieczni domów spokojnej starości, a także zatrudniony w tych placówkach personel to następna w kolejności grupa, która będzie poddawana szczepieniom.

Jako pierwsi w Hiszpanii zaszczepieni zostali mieszkańcy domu opieki Reuters

Szczepienia w szpitalu Sao Joao w Porto

W Portugalii szczepienia ruszyły w niedzielę rano w znajdującym się w Porto szpitalu Sao Joao. Jak poinformowało Radio Renascenca, pierwszą zaszczepioną osobą był jeden z pracowników tego szpitala, a krótko po nim rozpoczęto szczepienie jego koleżanek i kolegów z tej placówki medycznej. Do końca dnia w placówce powinno zostać zaszczepionych ponad dwa tysiące osób.

Pierwsze szczepienia w Portugalii zostały zarezerwowane przez rząd Antonia Costy tylko dla personelu medycznego. Minister zdrowia Marta Temido wyjaśniła, że konieczność reglamentacji szczepionek w pierwszych tygodniach wynika z mniejszej liczby dawek, jakie w najbliższych dniach odbierze Portugalia.

Na przełomie grudnia i stycznia szczepienia będą prowadzone w Portugalii głównie wśród pracowników służby zdrowia z aglomeracji Lizbony, Porto oraz Coimbry. W kolejnych tygodniach szczepienia mają objąć również podopiecznych domów spokojnej starości, a także seniorów cierpiących na schorzenia układu krążenia i oddychania.

Antonio Sarmento, pierwszy zaszczepiony Portugalczyk PAP/EPA/JOSE COELHO

"Nic nie poczułam"

91-letnia Gun-Britt Johansson, pensjonariuszka domu opieki Bokens Vardboende w Mjoelby, została jako pierwsza zaszczepiona w Szwecji. - Nic nie poczułam - skomentowała seniorka.

Za pośrednictwem łącza internetowego 91-latka rozmawiała z premierem Szwecji Stefanem Loefvenem oraz minister ds. socjalnych Leną Hallengren. W domu opieki Bokens Vardboende przebywa 72 pensjonariuszy - 69 spośród nich wyraziło zgodę na poddanie się szczepieniom przeciwko COVID-19. W niedzielę oraz w następne dni w Szwecji zaszczepionych ma zostać 4,9 tysiąca pierwszych osób.

W Szwecji pierwszą szczepionkę w kraju przyjęła 91-letnia Gun-Britt Johansson PAP/EPA

78-latka pierwszą osobą zaszczepioną we Francji

Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 we Francji otrzymała w niedzielę 78-letnia Mauricette przebywająca w domu opieki w Sevran, w departamencie Sekwana-Saint-Denis. Zaszczepionych zostało około dziesięciu mieszkańców - w wieku powyżej 75 lat - z oddziału opieki długoterminowej szpitala Rene-Muret w Sevran, a także jeden z ich lekarzy (powyżej 65 lat).

Po południu zaszczepionych zostanie kilkunastu mieszkańców ośrodka geriatrycznego Champmaillot, należącego do Szpitala Uniwersyteckiego w Dijon oraz pracujący tam 65-letni lekarz.

Akcja szczepień będzie prowadzona stopniowo: w przyszłym tygodniu szczepienia odbędą się w 23 placówkach w rejonie Paryża, Lyonu, Lille i Tours, w połowie stycznia kampania zintensyfikuje się i zostanie przeprowadzona w około stu ośrodkach.

"Żyjemy w XXI wieku, powinniśmy zaufać nauce"

Na Litwie, jak podały media, zaszczepieni zostali lekarze wirusolodzy pracujący z chorymi na COVID-19 w szpitalach w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach i Poniewieżu. W najbliższych dniach zaszczepionych zostanie łącznie 9750 przedstawicieli litewskiego personelu medycznego.

Pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 w Europie Profesor Sieńko podczas szczepienia | PAP/Lech Muszyński Szczepienie przeciw COVID-19 w siedzibie szpitala MSWiA w Białymstoku | PAP/Artur Reszko W Szwecji pierwszą szczepionkę w kraju przyjęła 91-letnia Gun-Britt Johansson | PAP/EPA Nicola Zingaretti, prezydent prowincji Rzym, i pierwsi zaszczepieni w tym regionie | PAP/EPA/REGIONE LAZIO HANDOUT Jedna z trzech pierwszych osób za | REGIONE LAZIO Antonio Sarmento, pierwszy zaszczepiony Portugalczyk | PAP/EPA/JOSE COELHO Mieszkanka domu opieki w Lublanie została zaszczepiona przeciw COVID-19 | PAP/EPA/IGOR KUPLJENIK Pielęgniarka Ani Kirova została zaszczepiona w Sofii | PAP/EPA/Borislav Troshev 101-letnia Gertrud Haase została zaszczepiona w domu opieki w Berlinie | PAP/EPA/KAY NIETFELD / POOL Pierwsi zaszczepieni w Czechach: weteranka wojenna Emilie Repikova i premier Andrej Babisz | PAP/EPA/MARTIN DIVISEK Alicja Jakubowska, pierwsza zaszczepiona Polka | PAP/Leszek Szymański mid-20c27012 | Leszek Szymański/PAP mid-20c27013 | Leszek Szymański/PAP mid-20c27019 | Leszek Szymański/PAP Lekarz chorób zakaźnych Agnieszka Szarowska zaszczepiona przeciwko COVID-19 | Leszek Szymański/PAP Diagnosta laboratoryjna Angelika Aplas podczas szczepienia | Leszek Szymański/PAP Dr Artur Zaczyński podczas szczepienia przeciw COVID-19 | PAP/Leszek Szymański 84-letni Andreas Raounas pierwszym zaszczepionym na Cyprze | PAP/EPA/KATIA CHRISTODOULOU / POOL Pierwsze szczepienia we włoskiej Florencji | PAP/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

- To cud Bożego Narodzenia, który przezwycięży pandemię - powiedziała Jolanta Litvinine, przełożona pielęgniarek w szpitalu w Kownie, która została tam zaszczepiona jako pierwsza.

Dodała, że procedura nie była bolesna, a ona sam czuje się dobrze. - Żyjemy w XXI wieku, powinniśmy zaufać nauce - podkreśliła.

W Bawarii awaria opóźnia szczepienia

W niedzielę szczepienia ruszyły także w Niemczech. Nie we wszystkich krajach związkowych dostawa szczepionek przebiegała sprawnie. W siedmiu okręgach Bawarii z powodu możliwej awarii rozpoczęcie szczepień musiało zostać odłożone na czas nieokreślony.

- Zintegrowany łańcuch chłodzenia pokazuje, że temperatura zarejestrowana podczas transportu wynosiła początkowo trzy stopnie Celsjusza, a później minus jeden stopień Celsjusza - powiedział administrator okręgu Augsburga, Martin Sailer. Możliwym powodem była awaria lodówki. Rzecznik ministerstwa zdrowia w Monachium powiedział agencji dpa, że niespójności trzeba wyjaśnić z BioNTech - firmą, która wraz z Pfizerem wyprodukowała szczepionkę.

W Górnej Frankonii starostowie także zgłosili problemy z odczytem rejestratorów temperatury i wyrazili wątpliwości co do zgodności z łańcuchem chłodniczym. Twierdzili, że bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze, że musi istnieć 100-procentowa gwarancja, że szczepionkę można bezpiecznie podać. - Jeśli istnieje choćby najmniejsza wskazówka, że szczepionka nie spełnia w 100 procent kryteriów jakości, partia ta nie zostanie użyta - powiedział przewodniczący związku okręgowego Górnej Frankonii Lichtenfels, Christian Meissner, cytowany przez dziennik "Welt".

Punkt szczepień w Berlinie PAP/EPA/MARKUS SCHREIBER

Rząd niemiecki opowiada się za zaszczepieniem jak największej liczby osób - także w celu ochrony innych. Według ekspertów, aby opanować pandemię, konieczne jest zaszczepienie od 60 do 70 procent populacji. Według sondażu YouGov 65 procnt Niemców zamierza się zaszczepić.

Jako pierwsza została zaszczepiona w sobotę 101-letnia kobieta przebywająca w ośrodku dla seniorów w Halberstadt w Saksonii-Anhalt. Minister zdrowia Jens Spahn był zaskoczony szczepieniami w Halberstadt. Poinformował o tym jego rzecznik w rozmowie z gazetą "Bild am Sonntag". "Uzgodniliśmy ze wszystkimi krajami członkowskimi UE, a także z władzami 16 niemieckich krajów związkowych, że szczepionkę dostarczamy w sobotę, a szczepienia prowadzimy od niedzieli" - podkreślił.

Administrator domu spokojnej starości Tobias Krueger nie chciał jednak czekać. "Każdy dzień to o jeden dzień za dużo" - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Die Welt".

101-letnia Gertrud Haase została zaszczepiona w Berlinie Reuters

Irlandia zacznie we wtorek

Szef irlandzkiego publicznego systemu ochrony zdrowia (HSE) Paul Reid poinformował, że w jego kraju szczepienia ruszą we wtorek. Pierwsze szczepionki zostaną podane w czterech szpitalach.

Od 4 stycznia rozpoczną się szczepienia wśród pensjonariuszy i pracowników domów opieki oraz wśród grup uznanych przez HSE za priorytetowe, a dopiero później rozszerzone zostaną na kolejne grupy. Jak powiedział Reid, plan zakłada, by w lutym ukończyć szczepienia we wszystkich domach opieki, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Według pierwotnych planów Irlandia zamierzała rozpocząć szczepienia jeszcze później, w środę. Reid zapytany przez publiczną stację RTE, dlaczego Irlandia zacznie szczepienia później niż większość państw UE, wyjaśniał, że kluczową sprawą jest bezpieczeństwo, a także, że istnieje skomplikowany proces uzyskiwania zgody na podanie szczepionki w przypadku osób starszych i podatnych na zachorowanie. - To, co robimy w pierwszych dniach, jest bardzo ważne. Będziemy to robić we własnym tempie, ale bezpiecznie - podkreślił.

Reid powiedział, że około 180 pracowników jest szkolonych do podawania szczepionek w domach opieki, zaś w szpitalach będzie to robić około 1500 osób. Później szczepieniami zajmować się będą też lekarze pierwszego kontaktu i farmaceuci.

Holandia

Holandia rozpocznie kampanię szczepień przeciwko COVID-19 8 stycznia - poinformowały w niedzielę holenderskie władze.

Przedstawiciele władz Holandii już w połowie grudnia ostrzegli, że dotrzymanie terminu rozpoczęcia szczepień, zapowiedzianego przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen na koniec grudnia, może być w ich kraju niemożliwe.

Rzeczniczka holenderskich władz ds. zdrowia (GGD) Sonja Kloppenburg oznajmiła wówczas, że kampania szczepień rozpocznie się w Holandii, kiedy jej instytucja uzna to za bezpieczne.

Cypr i Bułgaria

Szczepienia ruszyły także na Cyprze. W Nikozji, Larnace i Limassolu zaszczepiono emerytów w domach pomocy społecznej. Pierwszym zaszczepionym był 84-letni Andreas Raounas z domu pomocy społecznej w Nikozji.

84-letni Andreas Raounas pierwszym zaszczepionym na Cyprze PAP/EPA/KATIA CHRISTODOULOU / POOL

Jedną z kilku pierwszych osób zaszczepionych w Uniwersyteckim Centrum Medycznym św. Anny w stolicy Bułgarii, Sofii, była pielęgniarka Ani Kirowa.

Pielęgniarka Ani Kirowa została zaszczepiona w Sofii PAP/EPA/Borislav Troshev

