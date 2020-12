Seniorzy, pielęgniarki, premier i minister zdrowia. Szczepienia przeciwko COVID-19 w Europie

Premier Czech Andrej Babisz został w niedzielę zaszczepiony przeciwko COVID-19 jako pierwsza osoba w kraju. Jedną z pierwszych osób we Włoszech, które przyjęły szczepionkę, była 29-letnia pielęgniarka z rzymskiego szpitala zakaźnego. Pierwsi zaszczepieni są już także między innymi w Hiszpanii, Szwecji, we Francji i na Cyprze.

Premier Czech Andrej Babisz został w niedzielę zaszczepiony jako pierwsza osoba w kraju. Przed rozpoczęciem kampanii dobrowolnych, darmowych szczepień powiedział, że szczepionka jest nadzieją na powrót do normalności. Premier poinformował także, że po zwiększeniu zamówienia w firmach Pfizer i BioNTech Republika Czeska otrzyma łącznie osiem milionów dawek szczepionki. W ocenie premiera kampania szczepień potrwa dziewięć miesięcy. Minister zdrowia Jan Blatny oświadczył, że spodziewa się, iż do końca roku do Czech trafi około 20 milionów dawek.