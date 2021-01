Norweski instytut: Pfizer tymczasowo ogranicza dostawy szczepionek dla całej Europy

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego poinformował, że koncern Pfizer ograniczy dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla całej Europy. Ograniczenie będzie tymczasowe, ale nie wiadomo, ile potrwa. Pfizer rozesłał informacje o tym w piątek rano. Jak przekazał dyrektor norweskiego instytutu, do Oslo w kolejnej dostawie przybędzie prawie 18 proc. mniej szczepionek.

Jak wskazuje norweski instytut, ograniczenie dostaw jest związane z reorganizacją w fabrykach koncernu, którego szczepionka przeciw COVID-19 jako pierwsza na Zachodzie została dopuszczona do użytku.

Dyrektor Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego Geir Bukholm, przekazując te informacje w piątek, wskazał, że według planu Pfizer miał wysłać do Oslo w kolejnej cotygodniowej dostawie 43 785 dawek szczepionek, ale w związku z ograniczeniami, do Norwegii przybędzie ich 36 075, a więc o 7710 mniej. To oznacza spadek w dostawie o 17,7 procenta.