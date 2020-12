Naukowcy: szybkie szczepienia to mniej zgonów już w pierwszych trzech miesiącach

Szybkie rozpoczęcie kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi we Włoszech mogłoby zapobiec śmierci kolejnych 17 tysięcy osób w trzech pierwszych miesiącach od wdrożenia programu - ocenili naukowcy z kilku placówek badawczych, w tym z rzymskiego uniwersytetu Tor Vergata.

Uczestnicy konferencji medycznej "Prewencja i Zdrowie" szacowali, że w całych Włoszech prognozowane straty ekonomiczne z powodu pandemii COVID-19 przekroczą 61 miliardów euro, głównie z powodu zatrzymania części działalności gospodarczej, a także konieczności wypłaty zasiłków postojowych. Temu kryzysowi, jak przypomniano, towarzyszy stale rosnąca liczba zmarłych. Od początku pandemii zanotowano we Włoszech ponad 65 tysięcy zgonów.

"W krótkim czasie mogłaby przywrócić normalność"

- Oczywiste wydaje się to, jak ważne jest zorganizowanie i promowanie kampanii szczepień, która w krótkim czasie mogłaby przywrócić normalność w życiu kraju i przede wszystkim zmniejszyć liczbę zgonów, która charakteryzuje tę katastrofę pandemiczną - powiedział, prezentując wyniki badań ich koordynator Francesco Saverio Mennini, cytowany przez agencję ADNkronos.

Jak wyjaśnił, na podstawie opracowanego modelu obliczono, że zaszczepienie 80 procent osób w wieku powyżej 60 lat, skuteczność szczepionki na poziomie 95 procent i rozpoczęcie jej podawania 15 stycznia 2021 roku doprowadzi do redukcji liczby zgonów o 17 tysięcy w trzech pierwszych miesiącach.

Władze Włoch zapowiadają rozpoczęcie szczepień na styczeń. We wtorek ministrowie zdrowia tego kraju oraz Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Szwajcarii uzgodnili, że kampania szczepień przeciwko koronawirusowi rozpocznie się tam jednocześnie.

846 osób zmarło minionej doby we Włoszech na COVID-19, potwierdzono 14 844 nowe zakażenia koronawirusem - to ostatnie dane resortu zdrowia tego kraju pochodzące z wtorkowego biuletynu. To znaczny wzrost zgonów w porównaniu z poprzednimi dniami.