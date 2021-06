Moderna złożyła wniosek w sprawie szczepień nastolatków

Wniosek o zatwierdzenie stosowania szczepionki Moderny przeciwko COVID-19 u nastolatków w wieku od 12 do 17 lat został złożony do Europejskiej Agencji Leków (EMA) - poinformował producent szczepionki, firma Moderna. Zapowiedział również, że złoży wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu u nastolatków w sytuacjach awaryjnych.

Firma Moderna przekazała w poniedziałek, że złożyła do Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Health Canada wniosek o zezwolenie na stosowanie szczepionki przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Zapowiedziała także złożenie wniosku w amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) i innych medycznych agencjach regulacyjnych na całym świecie o zezwolenie na stosowanie tego preparatu u nastolatków w sytuacjach awaryjnych.