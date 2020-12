Kongregacja Nauki Wiary o szczepionkach na COVID-19

W związku z tym, że w różnych krajach są już dostępne do dystrybucji i stosowania pierwsze szczepionki przeciwko COVID-19 watykańska Kongregacja Nauki Wiary udzieliła wskazówek w tej kwestii w "Nocie Kongregacji Nauki Wiary na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw COVID-19" z 21.12.2020 roku – poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Kongregacja "nie ma zamiaru oceniać bezpieczeństwa i skuteczności tych szczepionek"

Podkreślono, że Kongregacja "nie ma zamiaru oceniać bezpieczeństwa i skuteczności tych szczepionek, choć jest ona również istotna i potrzebna z punktu widzenia etycznego, a których ocena należy do kompetencji naukowców w dziedzinie biomedycyny i agencji farmaceutycznych".

Wyjaśniono, że "w przypadkach użycia komórek pochodzących z abortowanych płodów dla stworzenia linii komórkowych do badań naukowych, "istnieje zróżnicowana odpowiedzialność co do współdziałania w złu. Na przykład w firmach wykorzystujących linie komórkowe niegodziwego pochodzenia nie jest taka sama odpowiedzialność tych, którzy decydują o kierunkach produkcji i tych, którzy nie mają żadnej władzy decyzyjnej".