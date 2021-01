Kolejny krok w sprawie zatwierdzenia drugiej szczepionki. Rozmowy w Europejskiej Agencji Leków

Agencja wydaje opinię o szczepionce. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu preparatu do obrotu należy do Komisji Europejskiej. Wcześniej komitet ekspertów Europejskiej Agencji Leków zebrał się w poniedziałek.

Ile dawek szczepionki Moderny może trafić do Polski w pierwszym kwartale?

Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk informował w poniedziałek, że Moderna może dostarczyć do końca pierwszego kwartału tego roku do Polski około 800 tysięcy dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Oznaczałoby to zaszczepienie kolejnych 400 tysięcy osób, bo konieczne jest podanie dwóch dawek.