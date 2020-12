Szczepionka przeciw COVID-19 dla Unii Europejskiej. Jest data posiedzenia w tej sprawie

Jak przekazano, Komitet do Spraw Leków Stosowanych u Ludzi (CHMP) zajmie się szczepionką firm Pfizer i BioNTech 21 grudnia. Według wcześniejszych zapowiedzi posiedzenie miało odbyć się 29 grudnia. Jak wynika z treści komunikatu, "Komitet zakończy działania w najszybszym możliwym momencie". Zaznaczono jednak, że stanie się to dopiero wtedy, gdy "dane dotyczące jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki będą wystarczająco rzetelne i wyczerpujące, aby stwierdzić, że korzyści płynące ze stosowania szczepionki przewyższają ryzyko".

Po rekomendacji CHMP w sprawie szczepionki Komisja Europejska w ciągu kilku dni ma wydać pozwolenie na dopuszczenie jej do obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zasady i wymogi dotyczące szczepionki

W komunikacie Europejska Agencja Leków wymienia także zasady i wymogi, którymi kieruje się przy pracach nad dopuszczeniem do obrotu szczepionki na COVID-19. Są to:

"Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki na COVID-19 spełniają te same wysokie normy UE, co wszystkie inne szczepionki i leki" - czytamy w komunikacie. Jak dodano, pozwoli to wszystkim krajom członkowskim na rozpoczęcie procedury szczepienia obywateli w tym samym czasie.