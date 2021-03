Koncern AstraZeneca "gotowy odstąpić licencję", by szczepionki przeciw COVID-19 produkowano szybciej

AstraZeneca nie jest zadowolona z tempa wytwarzania szczepionki przeciw COVID-19 i szuka partnera, bo "jest gotowa odstąpić licencję", by mogła ona powstawać szybciej – przekazał szef włoskiej filii koncernu.

Prezes włoskiego oddziału firmy AstraZeneca Lorenzo Wittum odniósł się w poniedziałkowym wywiadzie dla stacji telewizyjnej Sky Tg24 do opóźnień w dostawie szczepionki. Mówił, że ubolewa nad tą sytuacją. Przekazał, że koncern zamierza dostarczyć do Włoch do końca pierwszego kwartału nieco ponad pięć milionów dawek, czyli mniej niż zadeklarowane wcześniej osiem milionów.