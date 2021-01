Zatwierdzenie kolejnej szczepionki możliwe szybciej niż zakładano

Europejska Agencja Leków już w poniedziałek zajmie się wnioskiem o zatwierdzenie do użytku szczepionki przeciwko COVID-19 amerykańskiej firmy Moderna. Tego samego dnia Komisja Europejska poinformowała, że prowadzi rozmowy na temat zamówienia większej liczby dawek szczepionki Pfizer i BioNTech do Unii Europejskiej. Do tej pory zamówiła ich 300 milionów.