Cyberatak na Europejską Agencję Leków. W sieci "zmanipulowana korespondencja"

Do internetu wyciekło kilka poufnych maili i dokumentów, dotyczących procesu oceny szczepionek przeciw COVID-19. Przed publikacją w sieci, zostały one zmanipulowane tak, by podważać zaufanie do szczepionek - poinformowała w piątek Europejka Agencja Leków (EMA). Trwa dochodzenie w sprawie cyberataku.