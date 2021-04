EMA zapowiada większą produkcję szczepionek, szefowa Komisji Europejskiej - kolejne preparaty

Komisja Europejska chce rozszerzyć portfolio szczepionek przeciwko COVID-19 o preparaty na bazie białka - przekazała w piątek szefowa KE Ursula von der Leyen. Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała tego samego dnia o podjęciu dwóch decyzji, które mają doprowadzić do zwiększenia zdolności produkcyjnych szczepionek Pfizer/BioNTech i Moderny.

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w piątek o podjęciu dwóch decyzji, które mają doprowadzić do zwiększenia zdolności produkcyjnych i podaży szczepionek przeciwko COVID-19, produkowanych przez BioNTech-Pfizer i Modernę.

Druga decyzja dotyczy Moderny. "CHMP zalecił również zatwierdzenie nowej linii napełniającej w zakładzie produkcyjnym Moderny Rovi w Hiszpanii. Nowa linia umożliwi zwiększenie działań związanych z napełnianiem gotowym produktem, aby zsynchronizować to z procesem zwiększania produkcji w zatwierdzonym w zeszłym miesiącu zakładzie Lonza w Visp (w Szwajcarii - red.)" - poinformowała EMA.

GIF: EMA prowadzi ciągły dialog ze wszystkimi posiadaczami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionek COVID-19

"EMA prowadzi ciągły dialog ze wszystkimi posiadaczami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionek COVID-19, ponieważ starają się oni zwiększyć swoje zdolności produkcyjne w celu dostarczania szczepionek w UE. Agencja zapewnia wytyczne i porady dotyczące dowodów wymaganych do poparcia i przyspieszenia składania wniosków o dodanie nowych zakładów lub zwiększenie zdolności istniejących zakładów do wytwarzania wysokiej jakości szczepionek COVID-19" – podał GIF.