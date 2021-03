Reuters: terminowe wywiązanie się z dostaw szczepionki Johnson & Johnson "nie jest niemożliwe"

Producent szczepionek przeciwko COVID-19 Johnson & Johnson w drugim kwartale może mieć kłopoty z wywiązaniem się z dostaw dla Unii Europejskiej - informuje agencja Reutera, opierając się na źródłach w Komisji Europejskiej. Kraje unijne do końca czerwca powinny otrzymać 55 milionów dawek tej szczepionki.

W zeszłym tygodniu koncern Johnson & Johnson powiadomił władze Unii Europejskiej, że problemy z dostawami składników szczepionek i sprzętu produkcyjnego stawiają zaplanowany harmonogram dostaw substancji dla wspólnoty "pod presją" - powiedział anonimowo agencji urzędnik europejski bezpośrednio zaangażowany w rozmowy z firmą. Źródło Reutersa zaznaczyło, że przedstawiciele Johnson & Johnson wyrazili ostrożność co do planowanych dostaw, ale powiedzieli, że terminowe wywiązanie się z nich "nie jest niemożliwe".

Jednodawkowa szczepionka J&J nie została jeszcze dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, ale oczekuję się, że w czwartek Europejska Agencja Leków (EMA) wyda w tej sprawie pozytywną opinię, która umożliwi Komisji Europejskiej na zezwolenie na stosowanie preparatu we wszystkich krajach Wspólnoty. Według wcześniejszych zapewnień urzędników Komisji Europejskiej, dostawy preparatu mogłyby się zacząć w kwietniu.

J&J zobowiązał się dostarczyć do końca roku do krajów Unii 200 mln zamówionych dawek szczepionki. Na podstawie danych umieszczonych w dokumentach niemieckiego i włoskiego ministerstwa zdrowia można wyliczyć, że zawarty między firmą a Unią Europejską kontrakt przewidywał dostarczenie do końca II kwartału około 55 milionów dawek substancji - informuje Reuters. W III kwartale dostawy miałyby się podwoić.