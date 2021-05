Reuters: w krajach UE kilka razy mniej szczepionek AstraZeneki niż przewiduje kontrakt

W ramach kontraktu z Unią Europejską firma zobowiązała się do dostarczenia 300 milionów dawek do końca czerwca, z czego już 70 milionów miało trafić do państw członkowskich do końca stycznia. Powołując się na problemy produkcyjne i ograniczenia eksportowe, AstraZeneca w marcu oświadczyła, że dostarczy do UE tylko 100 milionów dawek do końca czerwca. Do końca marca dostarczyła łącznie 30 milionów dawek, a w tej chwili to niespełna 50 milionów.