"Chcemy zaszczepić tak wiele osób, aby wirus nie miał już szans". Szczepionki dotarły do wszystkich krajów Unii

Centra szczepień są gotowe do pracy, zespoły szczepień są na miejscu - poinformował minister zdrowia Jens Spahn w sobotę, na dzień przed zaplanowanym na 27 grudnia rozpoczęciem szczepień w Niemczech. Szczepionki zostały przywiezione również do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani, gdzie w niedzielę rano zostanie podana pierwsza dawka. - Widzimy promień światła po długiej nocy - powiedział nadzwyczajny komisarz rządu Włoch do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że szczepionka na COVID-19 została dostarczona do wszystkich krajów Unii Europejskiej.