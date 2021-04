BioNTech i Pfizer chcą dopuszczenia szczepionek dla dzieci od 12 lat. Komisja Europejska: nie wykluczamy

Koncern BioNTech wraz ze swym amerykańskim partnerem Pfizerem złożył wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie ich szczepionki przeciw koronawirusowi dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. - Komisja Europejska nie wyklucza dzieci i młodzieży ze szczepień - zapewnił w piątek jej rzecznik Eric Mamer.

Wniosek o dopuszczenie szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci

Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech poinformowała w piątek, że wraz ze swym amerykańskim partnerem Pfizer złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie stosowania opracowanej przez nie szczepionki przeciw koronawirusowi dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Oba koncerny zwróciły się do unijnego regulatora o "rozszerzenie" obecnej autoryzacji, obejmującej osoby w wieku powyżej 16 lat - podano w komunikacie prasowym.

Do czerwca dla młodzieży powyżej 12 lat

Według Sahina szczepionka może zostać do czerwca zatwierdzona dla młodzieży powyżej 12 lat i do jesieni dla wszystkich dzieci w wieku powyżej sześciu miesięcy.

Mający siedzibę w niemieckiej Moguncji BioNTech wraz z amerykańskim Pfizerem prowadzi od marca badania kliniczne swojej szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci w wieku od pół roku do 11 lat. "Wstępne wyniki dla grupy wiekowej 5-11 lat mogą być dostępne w lipcu, dla młodszych dzieci we wrześniu. Ich ocena zajmie od czterech do sześciu tygodni" - powiedział Sahin.